Водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами
Сегодня и в четверг водителей на украинских автодорогах будет ожидать преимущественно дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидаются дожди с грозами, температура +22°… +24°. Завтра на этом маршруте будет малооблачно, в Одессе ожидается гроза, температура до +27°.
В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +22°
На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дожди с грозами, температура в дороге +22° … +25°. В четверг на этом маршруте водителей будут ожидать дожди с грозами, температура до +24°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях возможна гроза. Завтра по данному маршруту будет малооблачная погода, местами пройдет дождь, температура до +27°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +23°. 16 июня путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +24°… +25°.
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По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура +21° … +25°. По данному направлению в четверг будет малооблачно, температура до + 28°, без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°