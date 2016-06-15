Водителей на дорогах Украины ожидают дожди с грозами

Сегодня и в четверг водителей на украинских автодорогах будет ожидать преимущественно дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

В среду и четверг на украинских дорогах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидаются дожди с грозами, температура +22°… +24°. Завтра на этом маршруте будет малооблачно, в Одессе ожидается гроза, температура до +27°.

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На трассе Киев - Ужгород синоптики обещают дожди с грозами, температура в дороге +22° … +25°. В четверг на этом маршруте водителей будут ожидать дожди с грозами, температура до +24°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях возможна гроза. Завтра по данному маршруту будет малооблачная погода, местами пройдет дождь, температура до +27°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +23°. 16 июня путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +24°… +25°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура +21° … +25°. По данному направлению в четверг будет малооблачно, температура до + 28°, без осадков.

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