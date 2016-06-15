Разрушительный шторм угрожает восточному побережью Австралии

12:19, 15 июня 2016
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Аварийные службы страны призывают готовиться к худшему из-за перспективы удара новой волны непогоды, ожидаемой в эти выходные.

News Corp Australia
Австралию ожидает новый шторм / News Corp Australia

По прогнозам, шторм затронет Квинсленд, Новый Южный Уэльс и восток штата Виктория, сообщает news.com.au.

Глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фил Кэмпбелл сообщил, что волонтеры предупредили о возможной опасности на выходных.

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В свою очередь метеорологи сообщают, что на прибрежных территориях может выпасть до 150 мм осадков в течение суток.

Напомним, по меньшей мере три человека стали жертвами мощного шторма, обрушившегося на восточное побережье Австралии 6 июня.

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