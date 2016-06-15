В горах на Гавайях выпал снег

На высочайшей горе Гавайских островов выпал снег.

На Гавайях выпал снег / National Weather Service

Как сообщает The Washington Post, на горе Мауна-Кеа, которая находится на высоте 4205 м над уровнем моря, снег выпадает несколько раз в году.

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В Национальной службе погоды США отметили, что холодная погода в регионе поспособствовала снегопаду, - буквально за неделю до летнего солнцестояния.

Как сообщал УНИАН, в первый день лета в нескольких российских городах - в Сургуте, Новом Уренгое и Ноябрьске выпал снег.