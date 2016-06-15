Измаил затопило после мощного ливня
Город Измаил Одесской области затопило после мощного ливня, который прошел 14 июня.
Город заливало несколько часов, а местами уровень воды достигал метра, сообщает ТСН. Потоп остановил и частный, и общественный транспорт. Люди вынуждены были добираться до своих домов пешком. Информации о пострадавших пока нет.
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Как сообщает "Думская", больше всего затопило район площади Победы (уровень воды местами достигал более полуметра, там расположена самая первая точка приема ливневых стоков, потому что вода оттуда уходит в последнюю очередь), перекресток улицы Клушина и проспекта Мира.
В некоторых местах воду из подвалов домов пришлось откачивать.
Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за сильных дождей затопило крупнейший рынок страны - "Барабашово".
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