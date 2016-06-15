На юге Китая из-за наводнения эвакуировали более 8 тысяч человек

09:44, 15 июня 2016
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В провинции Гуагдун на юге Китая из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, эвакуировали более 8 тысяч человек.

Reuters
Постоянные дожди с субботы нанесли Китаю ущерб в размере 7,8 млн долларов / Reuters

Как сообщает Al Jazeera, каждый год в регионе проходит сезон так называемых "сливовых дождей", который продолжается с мая по июль, и приносит за собой наводнения и оползни.

В провинции Гуйчжоу 29 тыс. человек остались изолированными из-за сильных гроз в регионе.

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В городе Лючжоу за сутки выпало не менее 150 мм осадков, из-за чего река вышла из берегов.

По данным китайских государственных СМИ, постоянные дожди с субботы нанесли стране материальный ущерб в размере 7,8 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, 29 мая шесть человек были погребенными под руинами своих домов в Китае в результате схода оползня, который был вызван проливными дождями.

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