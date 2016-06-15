Из-за сильного ливня в Молдове рухнуло дерево, один человек погиб (фото, видео)

В Кишиневе (Молдова) во время ливня 14 июня рухнула акация, в результате чего погибла женщина.

В Кишиневе дерево рухнуло на автомобиль / dse.md

Как сообщает Newsmaker, дерево росло у забора частного домохозяйства по ул. Василе Лупу, 59. По данным Ассоциации зеленого хозяйства Молдовы, акация была здоровой и рухнула из-за сильного ветра.

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Кроме того, в городе упало еще одно дерево - на ул. Колумна, 40. Дерево рухнуло на два автомобиля, в которых находились трое человек. Сообщается, что спасатели убрали дерево и эвакуировали людей.

Из-за сильного ливня в Молдове рухнуло дерево / dse.md

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