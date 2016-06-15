Из-за шторма в Затоке утонули 4 человека

Во вторник, 14 июня, в пгт Затока Одесской области утонули 4 человека.

В Одесской области из-за шторма погибли люди / ГСЧС

Как отметили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), люди погибли вследствие неосторожного поведения на воде в штормовую погоду. Сообщается, что среди жертв двое взрослых и двое детей (2002, 2000 г.р.).

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Также спасено 5 человек: 4 взрослых и 1 ребенок (2002 г.р.).

Люди погибли вследствие неосторожного поведения на воде / ГСЧС

Люди погибли вследствие неосторожного поведения на воде / ГСЧС

Напомним, 17 октября 2015 года в Черном море в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек, 20 из которых погибли. В частности, часть тел обнаружили уже позже в Днестровском лимане, куда их занесло течением.