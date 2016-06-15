В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +22°

08:30, 15 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 15 июня, в столице будет пасмурная погода, днем пройдут дожди с грозами. 

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В Киеве сегодня ожидаются грозы / eugene.kaspersky.it

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 3.5 м/с., атмосферное давление 737 мм рт. ст. 

Сегодня солнце в столице взошло в 4:45, а зайдет в 21:11.

Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

"15 июня в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. По Киеву - грозы. По Киевской области грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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