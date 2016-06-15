Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 15 июня в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, температура днем +22°... +27°, во многих областях пройдут дожди.

В среду во многих областях Украины пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В столице сегодня возможны дожди с грозами, днем +23°. Ветер переменный, до 3.5 м/с., атмосферное давление 737 мм рт. ст.

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Во Львове 15 июня ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем +23°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.

В Луцке сегодня также ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем +21°. Атмосферное давление 736 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду небольшая облачность, днем возможна гроза. Температура +22°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +24°, ветер переменный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

В Харькове в среду малооблачно, но возможна гроза, температура днем +22°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

В Днепре пасмурно, возможен ливень. Температура воздуха днем +25°. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 4.4 м/с.

В Симферополе сегодня пасмурно и небольшой дождь. Температура днем +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +24°, ветер переменный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Краматорске в среду небольшая облачность, возможен дождь с грозой, днем +24°, ветер переменный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, днем пройдет ливень, температура днем +27°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер южный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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