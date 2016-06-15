Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 15 июня в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, температура днем +22°... +27°, во многих областях пройдут дожди.
В столице сегодня возможны дожди с грозами, днем +23°. Ветер переменный, до 3.5 м/с., атмосферное давление 737 мм рт. ст.
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Во Львове 15 июня ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем +23°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.
В Луцке сегодня также ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем +21°. Атмосферное давление 736 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду небольшая облачность, днем возможна гроза. Температура +22°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +24°, ветер переменный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Харькове в среду малооблачно, но возможна гроза, температура днем +22°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер восточный и юго-восточный, до 4.9 м/с.
В Днепре пасмурно, возможен ливень. Температура воздуха днем +25°. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 4.4 м/с.
В Симферополе сегодня пасмурно и небольшой дождь. Температура днем +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +24°, ветер переменный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
В Краматорске в среду небольшая облачность, возможен дождь с грозой, днем +24°, ветер переменный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
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В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, днем пройдет ливень, температура днем +27°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер южный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°