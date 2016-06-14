Самый большой рынок страны затопило из-за проливных дождей (фото, видео)
В Харькове из-за сильных дождей, которые прошли сегодня ночью, затопило самый большой рынок страны - "Барабашово".
Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за высокого уровня воды некоторые продавцы так и не смогли начать рабочий день.
Столицу накрыла мощная гроза с градом, город стоит в 8-бальных пробках (фото, видео)
Судя по видео, которое выложили в Интернет, ливневки не справляются с огромными потоками воды.
Как сообщал УНИАН, на дорогах в направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +26°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +23°… +25°.
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