Самый большой рынок страны затопило из-за проливных дождей (фото, видео)

В Харькове из-за сильных дождей, которые прошли сегодня ночью, затопило самый большой рынок страны - "Барабашово".

В Харькове из-за сильных дождей затопило "Барабашово" / vk.com Vladimir Dyakov

Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за высокого уровня воды некоторые продавцы так и не смогли начать рабочий день.

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Судя по видео, которое выложили в Интернет, ливневки не справляются с огромными потоками воды.

В Харькове затопило рынок "Барабашово" / vk.com "Типичный Харьков"

В Харькове затопило самый большой рынок страны / vk.com "Типичный Харьков"

Как сообщал УНИАН, на дорогах в направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +26°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +23°… +25°.