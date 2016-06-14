В Киеве завтра ожидается небольшой дождь, температура до +23°

19:00, 14 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 15 июня, в столице ожидается дождь, температура ночью +16°, днем +23°.

twitter.com/gajaysfan96bt
Завтра в столице пройдет дождь / twitter.com/gajaysfan96bt

Вечером будет облачно с прояснениями, температура воздуха +19°,

Ветер юго-восточный, 3.8 м/с, атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Завтра в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:11.

Напомним, сегодня и в среду водителей на автомобильных дорогах ожидает дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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