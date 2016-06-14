Завтра в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 15 июня, в большей части Украины ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

На завтра синоптики прогнозируют дожди с грозами / tivasyk.info

В Киеве завтра ожидается гроза, ночью +15°, днем +23°. Ветер юго-восточный, до 3.8 м/с, атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Во Львове 15 июня переменная облачность, ночью +13°, днем +23°. Ветер преимущественно западный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 727 мм рт. ст.

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В Луцке завтра ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°. Атмосферное давление 735 мм рт. ст. Ветер западный, до 3.6 м/с.

В Виннице в среду синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем +22°. Атмосферное давление 730 мм рт. ст. Ветер юго-восточный и западный, до 3.4 м/с.

Одесситам на завтра обещают дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +24°, ветер южный и юго-западный, до 6.0 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Харькове в среду ожидаются грозы, температура ночью +17°, днем +26°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер преимущественно юго-восточный, до 6.1 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура ночью +17°, днем +26°. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

Погода в Украине 15 июня / УНИАН

В Симферополе облачно с прояснениями, ожидается ливень. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер южный и юго-западный, до 4.1 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают дожди с грозами, температура ночью +19°, днем +23°, ветер южный и западный, до 4.6 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Краматорске в среду небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ветер юго-восточный, до 4.0 м/с. Возможен дождь с грозой. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра пасмурно, ожидается ливень. Температура ночью +19°, днем +26°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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Как сообщал УНИАН, в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.

"15 июня в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. По Киеву - грозы. По Киевской области грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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