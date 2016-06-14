Водителей на украинских дорогах будут ожидать дожди, местами с грозами
Сегодня и в среду водителей на автомобильных дорогах будет ожидать дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидаются дожди с грозами, без осадков будет только в Одессе, температура +23°… +25°. Завтра на этом маршруте также пройдут дожди, температура до +25°.
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На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют осадки, в столице ожидается гроза, температура в дороге +19° … +21°. В среду на этом маршруте водителей будут ожидать дожди с грозами, температура до +24°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, в Киевской и Черкасской областях возможна гроза. Завтра по данному маршруту пройдут дожди, температура до +28°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +26°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +23°… +25°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня также пройдут дожди, температура +19° … +23°. По данному направлению в среду будут наблюдаться подобные погодные условия, температура до + 24°.
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Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.
"15 июня в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. По Киеву - грозы. По Киевской области грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°