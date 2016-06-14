Водителей на украинских дорогах будут ожидать дожди, местами с грозами

Сегодня и в среду водителей на автомобильных дорогах будет ожидать дождливая погода, во многих городах ожидаются грозы.

Сегодня и завтра на украинских дорогах ожидаются дожди / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня ожидаются дожди с грозами, без осадков будет только в Одессе, температура +23°… +25°. Завтра на этом маршруте также пройдут дожди, температура до +25°.

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На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют осадки, в столице ожидается гроза, температура в дороге +19° … +21°. В среду на этом маршруте водителей будут ожидать дожди с грозами, температура до +24°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, в Киевской и Черкасской областях возможна гроза. Завтра по данному маршруту пройдут дожди, температура до +28°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура в дороге до +26°. Завтра путешествующих по этому маршруту также будут ожидать осадки, температура +23°… +25°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня также пройдут дожди, температура +19° … +23°. По данному направлению в среду будут наблюдаться подобные погодные условия, температура до + 24°.

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Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

"15 июня в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. По Киеву - грозы. По Киевской области грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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