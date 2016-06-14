В Украине на среду объявили штормовое предупреждение: сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с

В Украине объявили штормовое предупреждение на среду, 15 июня.

ГСЧС объявило штормовое предупреждение / Югополис

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

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"15 июня в Украине грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. По Киеву - грозы. По Киевской области грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 14 июня, в большинстве областей ожидается облачная погода, температура днем +16°... +29°, местами пройдут дожди.