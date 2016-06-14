В Германии вихрь забросил батут с 5-летней девочкой на крышу дома (видео)

В коммуне Банцков, которая расположена на северо-востоке Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания, пыльный вихрь забросил батут с пятилетней девочкой на крышу дома.

Скриншот Youtube

Об этом сообщает wetteronline на своем канале в Youtube, опубликовав видео об инциденте.

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Как сообщается, ребенок получил ссадины и ушибы, но серьезно не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в конце мая из-за сильной непогоды в южных регионах ФРГ погибли не менее четырех человек. В некоторых районах зафиксированы самые крупные наводнения за два десятилетия, вызванные циклоном "Эльвира".