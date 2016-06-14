В Японии из-за 30-градусной жары с тепловыми ударами госпитализированы более 800 человек

По меньшей мере 880 человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами за последнюю неделю.

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Об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи, передает ТАСС.

По данным ведомства, примерно половина госпитализированных старше 65 лет, летальных случаев не зафиксировано. Таким образом, с 25 апреля, когда в отдельных районах страны установилась жаркая погода, в Японии было госпитализировано более 4 тысяч человек, один из них скончался.

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В центральной части Японии жаркая погода установилась несколько недель назад, столбик термометра днем поднимается выше 30 градусов Цельсия. В начале июня в южной и центральной части страны начался сезон дождей, из-за чего жаркая погода сопровождается еще и повышенной влажностью.

Японские метеорологи прогнозируют в этом году жаркое лето из-за воздействия климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла- Нинья в Тихом океане.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Японские медики призывают людей подолгу не находится на солнце, носить головные уборы и по возможности употреблять как можно больше жидкости.