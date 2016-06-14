В столице сегодня будет облачно, температура до +22°

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 14 июня, в столице будет облачно с прояснениями.

В Киеве сегодня облачно / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Сегодня солнце в столице взошло в 4:45, а зайдет в 21:10.

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