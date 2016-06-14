В столице сегодня будет облачно, температура до +22°

08:59, 14 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 14 июня, в столице будет облачно с прояснениями.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня облачно / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 739 мм рт. ст. 

Сегодня солнце в столице взошло в 4:45, а зайдет в 21:10.

Погода в Украине: сегодня во многих областях пройдут дожди, на востоке жара до +29° (карта)

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