Погода в Украине: сегодня во многих областях пройдут дожди, на востоке жара до +29° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 14 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, температура днем +16°... +29°, во многих областях пройдут дожди.

На большей части территории будет пасмурно / holy-mozart.livejournal.com

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Во Львове 14 июня ожидается пасмурная погода и пройдет ливень, температура воздуха днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.

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В Луцке сегодня ожидается также пасмурная погода и ливень. Температура воздуха днем +18°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер преимущественно восточный, до 3.7 м/с.

Погода в Украине 14 июня / УНИАН

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность, вечером пройдет ливень. Температура днем +21°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.6 м/с.

Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +24°, ветер юго-восточный, до 7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Харькове во вторник малооблачно, но возможен ливень, температура днем +25°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 4 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26°. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 5.9 м/с.

В Симферополе сегодня пасмурно и небольшой дождь. Температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.

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Жителям Мариуполя на сегодня обещают сплошную облачность, температура днем +27°, ветер восточный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 754мм рт. ст.

В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем +29°, ветер переменный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Северодонецке сегодня небольшая облачность. Температура днем +29°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 4 м/с.

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