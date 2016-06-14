Погода в Украине: сегодня во многих областях пройдут дожди, на востоке жара до +29° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 14 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, температура днем +16°... +29°, во многих областях пройдут дожди.
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Во Львове 14 июня ожидается пасмурная погода и пройдет ливень, температура воздуха днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.
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В Луцке сегодня ожидается также пасмурная погода и ливень. Температура воздуха днем +18°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер преимущественно восточный, до 3.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность, вечером пройдет ливень. Температура днем +21°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.6 м/с.
Одесситам на сегодня обещают ясную и безоблачную погоду, температура днем +24°, ветер юго-восточный, до 7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Харькове во вторник малооблачно, но возможен ливень, температура днем +25°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 4 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26°. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 5.9 м/с.
В Симферополе сегодня пасмурно и небольшой дождь. Температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.
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Жителям Мариуполя на сегодня обещают сплошную облачность, температура днем +27°, ветер восточный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 754мм рт. ст.
В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем +29°, ветер переменный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Северодонецке сегодня небольшая облачность. Температура днем +29°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°