Киевлянам на завтра обещают дождь с грозой
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 14 июня, в столице ожидается дождь, температура ночью +16°, днем +23°.
На вечер синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха +20°.
Ветер юго-восточный, до 3.7 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:10.
Завтра в Украине ожидается дождливая погода, на востоке жара до +30° (карта)
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 80 %
Давление: 747 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 73 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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