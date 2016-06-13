Киевлянам на завтра обещают дождь с грозой

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 14 июня, в столице ожидается дождь, температура ночью +16°, днем +23°.

По прогнозу синоптиков, завтра в Киеве пройдет дождь / УНИАН

На вечер синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха +20°.

Ветер юго-восточный, до 3.7 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:45, а закатится в 21:10.

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