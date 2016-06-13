Завтра в Украине ожидается дождливая погода, на востоке жара до +30° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 14 июня, в большей части Украины ожидаются дожди, местами ливни и грозы.
В восточных и южных областях ожидается жаркая погода, +24°...+30°, в западных будет прохладнее, +16°...+22°, ожидаются осадки. На севере и в центре также дожди с грозами, температура воздуха днем +21°...24°.
В столице завтра ожидается небольшой дождик, ночью +16°, днем +23°. Ветер юго-восточный, до 5.2 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Завтра водителей на украинских дорогах будут сопровождать дожди и ливни, местами грозы
Во Львове 14 июня пасмурно и ливень, ночью +11°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.
В Луцке завтра ожидается пасмурная погода и пройдет дожд. Температура воздуха ночью +13°, днем +18°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер восточный, до 4.2 м/с.
В Виннице во вторник переменная облачность. Синоптики обещают ливень. Температура ночью +13°, днем +21°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 5.3 м/с.
На этой неделе в Украине ожидаются грозы и жара до +35°
Одесситам на завтра обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +23°, ветер южный и юго-восточный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
В Харькове во вторник ожидается безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +25°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.8 м/с.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +16°, днем +27°. Дождя не ожидается. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Симферополе облачно с прояснениями, пройдет ливень. Температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают сплошную облачность, температура ночью +18°, днем +27°, ветер восточный, до 5.3 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Краматорске во вторник небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°, ветер юго-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер преимущественно юговосточный, до 4.1 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +19°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+31°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+28°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +18°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+27°... +17°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +18°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+28°... +18°