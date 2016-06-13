Завтра в Украине ожидается дождливая погода, на востоке жара до +30° (карта)

18:28, 13 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 14 июня, в большей части Украины ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

lifekiev.com
Синоптики прогнозируют на завтра дожди и жару / lifekiev.com

В восточных и южных областях ожидается жаркая погода, +24°...+30°, в западных будет прохладнее, +16°...+22°, ожидаются осадки. На севере и в центре также дожди с грозами, температура воздуха днем +21°...24°.

В столице завтра ожидается небольшой дождик, ночью +16°, днем +23°. Ветер юго-восточный, до 5.2 м/с., атмосферное давление 740 мм рт. ст.

Завтра водителей на украинских дорогах будут сопровождать дожди и ливни, местами грозы

Во Львове 14 июня пасмурно и ливень, ночью +11°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 728 мм рт. ст.

Погода в Украине 14 июня / УНИАН
Погода в Украине 14 июня / УНИАН

В Луцке завтра ожидается пасмурная погода и пройдет дожд. Температура воздуха ночью +13°, днем +18°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер восточный, до 4.2 м/с.

В Виннице во вторник переменная облачность. Синоптики обещают ливень. Температура  ночью +13°, днем +21°. Атмосферное давление 731 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, до 5.3 м/с.

На этой неделе в Украине ожидаются грозы и жара до +35°

Одесситам на завтра обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +23°, ветер южный и юго-восточный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Харькове во вторник ожидается безоблачная погода, температура  ночью +16°, днем +25°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-восточный, до 3.8 м/с.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +16°, днем +27°.  Дождя не ожидается. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями, пройдет ливень. Температура  ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст. 

Жителям Мариуполя на завтра обещают сплошную облачность, температура ночью +18°, днем +27°, ветер восточный, до 5.3 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Краматорске во вторник небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°, ветер юго-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. 

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер преимущественно юговосточный, до 4.1 м/с.

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