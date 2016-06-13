Завтра водителей на украинских дорогах будут сопровождать дожди и ливни, местами грозы
Завтра водителей на украинских автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, во многих городах прогнозируют дожди и ливни, местами грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса завтра ожидаются ливни в Киевской и Черкасской областях, в Кировоградской и Одесской облачно. Температура воздуха по маршруту +23°...+24°.
На трассе Киев - Ужгород завтра водителей также всю дорогу будут сопровождать проливные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха до +24°, но в Тернопольской и Львовской областях будет холоднее, до +18°.
На этой неделе в Украине ожидаются грозы и жара до +35°
На Мариупольском направлении также облачно и дожди. В Киевской, Черкаской и Кировоградской областях будет прохладнее, до +18. Южнее погода немного прояснится и потеплеет до +24...+26, но в Днепропетровске возможна гроза.
На трассе Киев - Харьков завтра местами дожди и грозы. Температура в дороге +23°...+25°.
На дороге Киев - Черновцы во вторник всю дорогу будет облачно, ожидаются дожди и ливни. В Хмельницком возможна гроза. Температура в дороге +20...+24.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°