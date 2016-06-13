Завтра водителей на украинских дорогах будут сопровождать дожди и ливни, местами грозы

16:25, 13 июня 2016
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Завтра водителей на украинских автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, во многих городах прогнозируют дожди и ливни, местами грозы. 

otzyv.ru
В Украине завтра ожидаются дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса завтра ожидаются ливни в Киевской и Черкасской областях, в Кировоградской и Одесской облачно. Температура воздуха по маршруту +23°...+24°.

На трассе Киев - Ужгород завтра водителей также всю дорогу будут сопровождать проливные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха до +24°, но в Тернопольской и Львовской областях будет холоднее, до +18°.

На этой неделе в Украине ожидаются грозы и жара до +35°

На Мариупольском направлении также облачно и дожди. В Киевской, Черкаской и Кировоградской областях будет прохладнее, до +18. Южнее погода немного прояснится и потеплеет до +24...+26, но в Днепропетровске возможна гроза.

На трассе Киев - Харьков завтра местами дожди и грозы. Температура в дороге +23°...+25°.

На дороге Киев - Черновцы во вторник  всю дорогу будет облачно, ожидаются дожди и ливни. В Хмельницком возможна гроза. Температура в дороге +20...+24. 

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