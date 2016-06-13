На этой неделе в Украине ожидаются грозы и жара до +35°

На этой неделе погода в Украине будет меняться - от дождей и гроз в первую половину недели до настоящей жары ближе к выходным - до +35°.

В Украину приходит настоящая жара / tov-tob.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник, 13 июня, в большинстве украинских областей ожидается умеренная облачность, местами пройдут дожди. В Запорожье пройдет ливень. В западных областях будет прохладно +14°...+20°, на остальной территории страны +21°...+29°.

Во вторник в Украине в ряде областей пройдут дожди. На западе ночью +12°...+14°, днем до +20°, осадки, на юге ночью +7°...+10°, днем +17°...+20°. В восточных областях будет малооблачно, но ожидается настоящая жара - днем до +29°. В северных, центральных и южных областях тепло, днем до +25° и местами дожди, жителям Чернигова обещают грозу.

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В среду, 15 июня, по всей Украине пройдут дожди, во многих городах ливни с грозами, температура ночью +12°...+16°, днем до +28°.

В четверг в западных, северных и центральных областях ожидается облачная погода, ночью +14°...+17°, дневная температура +25°...+27°. На юге и востоке пройдут дожди с грозами, ночью +15°...+17°, днем до +27°.

В пятницу небо над большинство территории прояснится, обещают синоптики, но в Ровно и Луганске ожидаются дожди и грозы. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +28°...+33°. Жарче всего будет в западных областях.

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В субботу на западе пройдут дожди, температура ночью +16°...+20°, днем до +31°. В южных и восточных областях будет ясно и до +33°, на севере ожидается малооблачная погода, днем до +31°. Ночью также тепло, до +20°. В воскресенье украинцев в южных и восточных областях будет также ожидать безоблачная жаркая погода, для жителей Донбасса синоптики прогнозируют целых +35°, в западных, центральных и северных областях до +31° с переменной облачностью.

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