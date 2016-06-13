Столица Ганы потерпает от наводнений, есть погибшие (фото)

10:40, 13 июня 2016
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Cтолица Республики Ганы Аккра потерпает от наводнений, вызванных ливнями, в субботу местные жители нашли тело утонувшего водителя такси в одном из районов города Теши.

yen.com.gh
В Гане из-за наводнения погиб водитель такси / yen.com.gh

Как сообщает местное издание Yen, это произошло спустя два дня после того, как проливные дожди вызвали наводнения в различных районах столицы.

Сообщается, что водитель такси был унесен водами наводнения, находясь в автомобиле на затопленной дороге.

Ливневые дожди заливают Китай: в провинции Гуйчжоу из-за наводнения три человека пропали без вести

Дождь начался около 4 утра в четверг и шел на протяжении дня.

Несколько районов столицы оказались затоплены, местные власти подсчитывают убытки, нанесенные стихией.

Также сообщается, что в стремительных водах погибла 3-летняя девочка.

Как сообщал, УНИАН, пять человек остаются пропавшими без вести из-за наводнения в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай). 

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