Столица Ганы потерпает от наводнений, есть погибшие (фото)

Cтолица Республики Ганы Аккра потерпает от наводнений, вызванных ливнями, в субботу местные жители нашли тело утонувшего водителя такси в одном из районов города Теши.

В Гане из-за наводнения погиб водитель такси / yen.com.gh

Как сообщает местное издание Yen, это произошло спустя два дня после того, как проливные дожди вызвали наводнения в различных районах столицы.

Сообщается, что водитель такси был унесен водами наводнения, находясь в автомобиле на затопленной дороге.

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Дождь начался около 4 утра в четверг и шел на протяжении дня.

Несколько районов столицы оказались затоплены, местные власти подсчитывают убытки, нанесенные стихией.

Также сообщается, что в стремительных водах погибла 3-летняя девочка.

Как сообщал, УНИАН, пять человек остаются пропавшими без вести из-за наводнения в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай).