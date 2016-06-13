Столица Ганы потерпает от наводнений, есть погибшие (фото)
Cтолица Республики Ганы Аккра потерпает от наводнений, вызванных ливнями, в субботу местные жители нашли тело утонувшего водителя такси в одном из районов города Теши.
Как сообщает местное издание Yen, это произошло спустя два дня после того, как проливные дожди вызвали наводнения в различных районах столицы.
Сообщается, что водитель такси был унесен водами наводнения, находясь в автомобиле на затопленной дороге.
Ливневые дожди заливают Китай: в провинции Гуйчжоу из-за наводнения три человека пропали без вести
Дождь начался около 4 утра в четверг и шел на протяжении дня.
Несколько районов столицы оказались затоплены, местные власти подсчитывают убытки, нанесенные стихией.
Также сообщается, что в стремительных водах погибла 3-летняя девочка.
Как сообщал, УНИАН, пять человек остаются пропавшими без вести из-за наводнения в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай).
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