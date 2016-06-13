В Китае 5 человек пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями

09:51, 13 июня 2016
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Из-за проливных дождей в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) без вести пропали 5 человек, еще 29 тыс человек пострадали. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщили местные власти.

Как сообщили в Управлении гражданской администрации провинции Гуйчжоу, проливные дожди обрушились на 8 уездов и городов, в результате чего, по состоянию на субботу, около 4 тыс местных жителей вынуждены были эвакуироваться, передает Синьхуа.

В Китае продолжается эвакуация из-за наводнений

Дожди также причинили ущерб более 520 га сельхозкультур и повредили 360 домов. Прямой экономический ущерб превысил 31 млн юаней (4,73 млн долларов США).

Управление гражданской администрации провинции Гуйчжоу выделило 4 млн юаней на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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