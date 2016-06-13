В Киеве сегодня облачно, но без осадков, температура до +20°

09:16, 13 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 13 июня, в украинской столице ожидается облачная погода с прояснениями.

holy-mozart.livejournal.com
Киевлянам обещают облачную погоду / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня составит +17°... +20°. Осадков не ожидается. 

Ветер переменный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст. 

Погода в Украине: сегодня в большинстве областей по-летнему тепло, но местами пройдут дожди (карта)

Солнце в столице сегодня взошло в 4:45, а зайдет в 21:10.

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