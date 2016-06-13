Погода в Украине: сегодня в большинстве областей по-летнему тепло, но местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 13 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, температура днем +17°... +27°, местами осадки.
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +21°. Ветер переменный, до 4.1 м/с., атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Во Львове 13 июня ожидается пасмурная погода, возможен дождь, температура воздуха днем +18°. Ветер восточный, до 4 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт. ст.
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В Луцке сегодня ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха днем +21°. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Ветер восточный, до 3.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пасмурно, сплошная облачность, возможен дождь. Температура днем +17°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.
Одесситам на сегодня обещают облачную погоду, температура днем +22°, ветер южный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
В Харькове в понедельник пасмурно и дождь, температура днем +20°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер преимущественно восточный, до 3.4 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +21°. Синоптики прогнозируют дождь. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
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В Симферополе сегодня облачно. Температура днем +27°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +23°, ветер южный, до 4.3 м/с. Атмосферное давление 757мм рт. ст.
В Краматорске в понедельник облачно с прояснениями, днем +23°, ветер переменный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Северодонецке сегодня также облачно с прояснениями. Температура днем +23°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +17°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°