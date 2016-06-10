Столицу накрыла мощная гроза с градом, город стоит в 8-бальных пробках (фото, видео)

В Киеве в пятницу, 10 июня, после обеда начался мощный ливень с грозой, местами с градом.

Фото: facebook.com/redcoukr

По словам пользователей соцсетей, в результате сильного ливня в городе затопило несколько улиц.

Согласно данным Яндекс.Пробки, пробки в столице достигли уже 8 баллов.

Скриншот: Яндекс.Пробки

Достаточно мощные заторы наблюдаются на ул. Шота Руставели, Большой Васильковской, Бассейной, Шелковичной, Круглоуниверситетской, Крещатик.

Также затруднено движение по ул. Хмельницкого, Льва Толстого, Саксаганского.

Кроме того, по информации очевидцев, недалеко от станции метро "Демеевская" на ул. Саперно-Слободской сильный ветер сорвал рекламный билборд.

Возле "Демеевской" ветер сорвал билборд

facebook.com/oxademy

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, во многих областях как в субботу, так и воскресенье пройдут дожди.