Столицу накрыла мощная гроза с градом, город стоит в 8-бальных пробках (фото, видео)
В Киеве в пятницу, 10 июня, после обеда начался мощный ливень с грозой, местами с градом.
По словам пользователей соцсетей, в результате сильного ливня в городе затопило несколько улиц.
Согласно данным Яндекс.Пробки, пробки в столице достигли уже 8 баллов.
Достаточно мощные заторы наблюдаются на ул. Шота Руставели, Большой Васильковской, Бассейной, Шелковичной, Круглоуниверситетской, Крещатик.
Также затруднено движение по ул. Хмельницкого, Льва Толстого, Саксаганского.
Кроме того, по информации очевидцев, недалеко от станции метро "Демеевская" на ул. Саперно-Слободской сильный ветер сорвал рекламный билборд.
Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, во многих областях как в субботу, так и воскресенье пройдут дожди.
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