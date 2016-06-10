Ливневые дожди заливают Китай: в провинции Гуйчжоу из-за наводнения три человека пропали без вести

Три человека остаются пропавшими без вести из-за наводнения в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай). Об этом в пятницу сообщили местные власти.

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За сутки с 8:00 четверга до 8:00 пятницы ливневые дожди обрушились на более чем 100 поселков провинции Гуйчжоу, сообщило метеорологическое бюро провинции, передает Синьхуа.

Спасатели продолжают поиск троих пропавших и одновременно перемещают жителей пострадавших районов в безопасные места.

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По прогнозу Центральной метеорологической станции КНР, в пятницу и субботу дожди пройдут в провинциях Юньнань, Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Хэбэй и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

За последние две недели сильные дожди в южной и восточной частях Китая нарушили нормальный ритм жизни сотен тысяч людей, повредили посевы и заставили многих эвакуироваться.