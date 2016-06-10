Луцк засыпало градом (фото, видео)

Луцк вчера пострадал от мощных ливней с градом. Как сообщают очевидцы, множество улиц оказались под водой.

В Луцке прошел крупный град / vk.com Павел Євчинський

Движение транспорта в городе было сильно затруднено. Местные жители в соцсетях пишут, что над городом пронесся настоящий ураган.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Волынской области, областном центре спасатели привлекались к откачке воды из подвала дошкольного учебного заведения на проспекте Победы, а также очистили участок автодороги в районе улицы Глушуец.

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Кроме того, в селе Змеинец Луцкого района осуществили очистку автодороги и придомовых территорий от остатков сорванной крыши 3-этажного здания, которое не эксплуатируется.