Луцк засыпало градом (фото, видео)

15:54, 10 июня 2016
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Луцк вчера пострадал от мощных ливней с градом. Как сообщают очевидцы, множество улиц оказались под водой.

В Луцьку пройшов град / vk.com, Павло Євчинський
В Луцке прошел крупный град / vk.com Павел Євчинський

Движение транспорта в городе было сильно затруднено. Местные жители в соцсетях пишут, что над городом пронесся настоящий ураган.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Волынской области, областном центре спасатели привлекались к откачке воды из подвала дошкольного учебного заведения на проспекте Победы, а также очистили участок автодороги в районе улицы Глушуец.

По Гамбургу прошелся торнадо: в городе сорваны крыши и повалены деревья (фото, видео)

Кроме того, в селе Змеинец Луцкого района осуществили очистку автодороги и придомовых территорий от остатков сорванной крыши 3-этажного здания, которое не эксплуатируется.

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