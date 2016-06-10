На выходных в Украине будет облачно и пройдут дожди, местами грозы (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, во многих областях как в субботу, так и воскресенье пройдут дожди.
В столице в субботу будет пасмурно, ожидается гроза, температура воздуха ночью +10°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков, +12°...+22°.
Водителей на украинских дорогах ожидает теплая облачная погода, на западных направлениях - дожди
Во Львове завтра дождь, ночью +8°, днем +19°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +11°...+19°. Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +6°, днем +20°, в воскресенье ночью потеплеет до +11°, днем также +20°.
В Виннице в субботу ожидается гроза, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье дожди, +11°... +20°.
Одесситам на завтра обещают также немного облачную погоду, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +15°...+24°, гроза.
В Харькове в субботу облачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +12°...+22° и облачно с прояснениями, дождя не обещают. В Днепре завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ожидается гроза, температура воздуха +14°...+21°.
В Симферополе завтра малооблачно, +11°...+22°. В воскресенье потеплеет до +16°...+25°. Осадков не обещают.
Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +23° (карта)
Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +12°, днем +21°. В воскресенье станет ясно и потеплеет до +23°, обещают синоптики. В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье в городе может пройти дождь. Ночью +15°, днем +23°. В Северодонецке на выходных облачно с прояснениями. В субботу температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье небольшая облачность и ливень, +15°...+23°, возможен дождь.
Погода на курортах
В Буковеле на выходных пройдут дожди и будет немного прохладно. В субботу до +17°, в воскресенье до +12. Ночью до +10°.
В Моршине на Львовщине на выходных дожди. В субботу ночью +13°, днем +21°. В воскресенье также целый день дожди, ночью +13, днем до +21°.
В Трускавце на завтра обещают также осадки, температура до +19°, в воскресенье похолодает до +14° и пройдет ливень. В Сваляве завтра пасмурно и дожди с грозами, +20°, в вокресенье также пасмурно и дождь, температура воздуха +17°.
В Затоке завтра ожидается практически безоблачная погода, температура до +21°, в воскресенье небольшая облачность и +22°, без осадков. В Бердянске на выходных ожидается ясная и безоблачная погода, температура в субботу до +21°, на воскресенье до +24.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°