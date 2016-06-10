На выходных в Украине будет облачно и пройдут дожди, местами грозы (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, во многих областях как в субботу, так и воскресенье пройдут дожди.

В Украине в субботу и воскресенье будет тепло и облачно, в ряде областей ожидаются дожди / tov-tob.livejournal.com

В столице в субботу будет пасмурно, ожидается гроза, температура воздуха ночью +10°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков, +12°...+22°.

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Во Львове завтра дождь, ночью +8°, днем +19°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +11°...+19°. Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +6°, днем +20°, в воскресенье ночью потеплеет до +11°, днем также +20°.

В Виннице в субботу ожидается гроза, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье дожди, +11°... +20°.

Погода в Украине в субботу, 11 июня / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 12 июня / УНИАН

Одесситам на завтра обещают также немного облачную погоду, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +15°...+24°, гроза.

В Харькове в субботу облачно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +12°...+22° и облачно с прояснениями, дождя не обещают. В Днепре завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ожидается гроза, температура воздуха +14°...+21°.

В Симферополе завтра малооблачно, +11°...+22°. В воскресенье потеплеет до +16°...+25°. Осадков не обещают.

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Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +12°, днем +21°. В воскресенье станет ясно и потеплеет до +23°, обещают синоптики. В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье в городе может пройти дождь. Ночью +15°, днем +23°. В Северодонецке на выходных облачно с прояснениями. В субботу температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье небольшая облачность и ливень, +15°...+23°, возможен дождь.

Погода на курортах

В Буковеле на выходных пройдут дожди и будет немного прохладно. В субботу до +17°, в воскресенье до +12. Ночью до +10°.

В Моршине на Львовщине на выходных дожди. В субботу ночью +13°, днем +21°. В воскресенье также целый день дожди, ночью +13, днем до +21°.

В Трускавце на завтра обещают также осадки, температура до +19°, в воскресенье похолодает до +14° и пройдет ливень. В Сваляве завтра пасмурно и дожди с грозами, +20°, в вокресенье также пасмурно и дождь, температура воздуха +17°.

В Затоке завтра ожидается практически безоблачная погода, температура до +21°, в воскресенье небольшая облачность и +22°, без осадков. В Бердянске на выходных ожидается ясная и безоблачная погода, температура в субботу до +21°, на воскресенье до +24.

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