Водителей на украинских дорогах ожидает теплая облачная погода, на западных направлениях - дожди
Сегодня и завтра водителей на украинских автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, во многих городах прогнозируют осадки.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с прояснениями и местами дожди, температура до +20°. Завтра на этом маршруте также облачная погода с прояснениями, в столице могут пройти дожди. Температура в субботу +19°...+22° В воскресенье на одесском направлении потеплеет до +23°.
Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +23° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность и дожди. Температура в дороге +19... +21. Завтра водителей на этом маршруте будет ожидать облачная погода и также возможны дожди - в Житомире и в Тернополе. В воскресенье на этом направлении облачно с прояснениями, но осадков не обещают. Температура в дороге +23°...+24°.
На Мариупольском направлении также облачно, температура +19°...+23°. В Киевкой, Черкаской и Кировоградской областях возможны дожди. Завтра дожди ожидаются в Днепропетровской и Запорожской областях, также малооблачно. В воскресенье потеплеет до +25, без осадков.
На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +19°...+20°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие условия - облачно и дожди, температура +20°...+21°. В воскресенье немного потеплеет и без осадков.
На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются дожди. Температура в дороге до +21. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди, в воскресенье - облачная погода с прояснениями, без осадков. В черновцах - до 25 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°