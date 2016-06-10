Водителей на украинских дорогах ожидает теплая облачная погода, на западных направлениях - дожди

Сегодня и завтра водителей на украинских автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, во многих городах прогнозируют осадки.

В Украине в ближайшие дни будет облачно / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с прояснениями и местами дожди, температура до +20°. Завтра на этом маршруте также облачная погода с прояснениями, в столице могут пройти дожди. Температура в субботу +19°...+22° В воскресенье на одесском направлении потеплеет до +23°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность и дожди. Температура в дороге +19... +21. Завтра водителей на этом маршруте будет ожидать облачная погода и также возможны дожди - в Житомире и в Тернополе. В воскресенье на этом направлении облачно с прояснениями, но осадков не обещают. Температура в дороге +23°...+24°.

На Мариупольском направлении также облачно, температура +19°...+23°. В Киевкой, Черкаской и Кировоградской областях возможны дожди. Завтра дожди ожидаются в Днепропетровской и Запорожской областях, также малооблачно. В воскресенье потеплеет до +25, без осадков.

На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +19°...+20°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие условия - облачно и дожди, температура +20°...+21°. В воскресенье немного потеплеет и без осадков.

На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются дожди. Температура в дороге до +21. В субботу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди, в воскресенье - облачная погода с прояснениями, без осадков. В черновцах - до 25 градусов тепла.

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