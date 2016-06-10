В Колумбии из-за оползня погибли шесть человек

Шесть человек погибли после того, как их неожиданно накрыл оползень на шоссе между городами Медельин и Кибдо на западе Колумбии.

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Об этом в четверг сообщили в национальном институте дорожного строительства Колумбии.

"Согласно последним данным, шесть человек были найдены мертвыми. Точное число пропавших без вести неизвестно", - рассказал журналистам Освальд Мурильо, региональный директор национального института дорожного строительства департамента Чоко, где произошел инцидент, передает ТАСС.

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В национальной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что "происшествие случилось в тот момент, когда рабочие дорожной службы занимались восстановлением дороги, пострадавшей чуть ранее от камнепада".

"На месте работали несколько экскаваторов и грузовиков, однако второй оползень унес всю технику, рабочих и находившихся поблизости людей", - добавили в ведомстве.

По его данным, "в спасательной операции принимают участие 21 волонтер гражданской обороны, 10 волонтеров из Международного Комитета Красного Креста и шесть пожарных".

Кроме того, во время поиска пострадавших произошел третий оползень, что поставило под угрозу жизни спасателей, в связи с чем операция была приостановлена до пятницы. Согласно первым сообщениям колумбийских СМИ, в результате оползня более 30 человек пропали без вести, однако позже многие из них сумели связаться со своими родными, поэтому точное их число уточняется.