Киевлянам на сегодня обещают ливень

08:32, 10 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 10 июня, в столице ожидается дождь и ливень, днем +20°. 

REUTERS
REUTERS

Вечером температура воздуха +17° и также ливень.

Ветер южный и юго-западный, до 5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст. 

Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:08.

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