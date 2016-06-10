Киевлянам на сегодня обещают ливень

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 10 июня, в столице ожидается дождь и ливень, днем +20°.

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Вечером температура воздуха +17° и также ливень.

Ветер южный и юго-западный, до 5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:08.