Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +23° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 10 июня, в западных областях Украины ожидаются дожди, местами грозы, температура днем +20°... +23°. На востоке, севере и юге - преимущественно малооблачно, днем +21°... +22°, местами осадки.
В столице сегодня ожидается ливень, днем +20°. Ветер южный и юго-западный, до 5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст. На вечер также обещают ливень.
Во Львове 10 июня небольшая облачность, возможен дождь, температура воздуха днем +20°. Ветер переменный, до 4.2 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)
В Луцке сегодня ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха днем +20°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пасмурно, сплошная облачность, обещают ливень. Температура днем +23°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.
Одесситам на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +20°, ветер южный, до 6 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
В Харькове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем +22°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер южный, до 3.9 м/с.
В Днепре также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +22°. Дождя не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 4.5 м/с.
В Симферополе сегодня также переменная облачность. Температура днем +20°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +21°, ветер восточный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 761мм рт. ст.
В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем +22°, ветер южный и юго-западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков
В Северодонецке также облачно с прояснениями. Температура днем +22°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 2.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°