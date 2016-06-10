Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +23° (карта)

08:01, 10 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 10 июня, в западных областях Украины ожидаются дожди, местами грозы, температура днем +20°... +23°. На востоке, севере и юге - преимущественно малооблачно, днем +21°... +22°, местами осадки.

widefon.com
По прогнозам синоптиков, сегодня во многих городах ожидаются дожди / widefon.com

В столице сегодня ожидается ливень, днем +20°. Ветер южный и юго-западный, до 5 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст. На вечер также обещают ливень.

Во Львове 10 июня небольшая облачность, возможен дождь,  температура воздуха днем +20°. Ветер переменный, до 4.2 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)

В Луцке сегодня ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха днем +20°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Погода на сегодня в Украине / УНИАН
Погода 10 июня в Украине / УНИАН

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пасмурно, сплошная облачность, обещают ливень. Температура днем +23°. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.

Одесситам на сегодня обещают практически безоблачную погоду, температура днем +20°, ветер южный, до 6 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, температура  днем +22°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер южный, до 3.9 м/с.

В Днепре также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +22°.  Дождя не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 4.5 м/с.

В Симферополе сегодня также переменная облачность. Температура днем +20°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +21°, ветер восточный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 761мм рт. ст.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, днем +22°, ветер южный и юго-западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков

В Северодонецке также облачно с прояснениями. Температура днем +22°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 2.9 м/с.

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751 мм
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