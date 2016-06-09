Пятница в столице будет дождливой, температура днем +20°

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 10 июня, в Киеве ожидается дождливая погода.

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В столице завтра ожидаются дожди и грозы, ночью +14°, днем +21°. Вечером +18° и небольшой дождь.

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Ветер юго-западный, до 4.2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Солнце в столице завтра взойдет в 4:46, а закатится в 21:08.