Пятница в столице будет дождливой, температура днем +20°

19:13, 9 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 10 июня, в Киеве ожидается дождливая погода.

REUTERS
REUTERS

В столице завтра ожидаются дожди и грозы, ночью +14°, днем +21°. Вечером +18° и небольшой дождь.

Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)

Ветер юго-западный, до 4.2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Солнце в столице завтра взойдет в 4:46, а закатится в 21:08.

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