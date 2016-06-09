Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 10 июня, в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы, температура ночью +10°... +12°, днем +19°... +23°. На востоке и юге - облачно с прояснениями, ночью +10°... +13°, днем +21°... +22°.
В столице завтра ожидаются дожди и грозы, ночью +14°, днем +21°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Во Львове 10 июня также дождь с грозой, ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и юго-западный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Сегодня на украинских дорогах тепло и без осадков, в пятницу на многих направлениях - дожди
В Луцке завтра ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +21°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
В Виннице в пятницу пасмурно и сплошная облачность. Синоптики обещают ливень. Температура ночью +12°, днем +23°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.
Одесситам на завтра обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +13°, днем +21°, ветер южный, до 6 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
В Харькове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер южный, до 3.9 м/с.
Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков
В Днепре также облачно. Температура ночью +12°, днем +22°. Дождя не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 4.5 м/с.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью +7°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +8°, днем +21°, ветер переменный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Краматорске в пятницу небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ветер юго-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Северодонецке также облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +21°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, до 2.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°