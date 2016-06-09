Завтра на западе и севере Украины ожидаются ливни с грозами (карта)

18:41, 9 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 10 июня, в западных и северных областях ожидаются дожди и грозы, температура ночью +10°... +12°, днем +19°... +23°. На востоке и юге - облачно с прояснениями, ночью +10°... +13°, днем +21°... +22°.

lifekiev.com
В Украине завтра пройдут дожди / lifekiev.com

В столице завтра ожидаются дожди и грозы, ночью +14°, днем +21°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с., атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Во Львове 10 июня также дождь с грозой, ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и юго-западный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Сегодня на украинских дорогах тепло и без осадков, в пятницу на многих направлениях - дожди

В Луцке завтра ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +21°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

Погода в Украине 10 июня / УНИАН
Погода в Украине 10 июня / УНИАН

В Виннице в пятницу пасмурно и сплошная облачность. Синоптики обещают ливень. Температура  ночью +12°, днем +23°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.

Одесситам на завтра обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +13°, днем +21°, ветер южный, до 6 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, температура  ночью +12°, днем +21°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер южный, до 3.9 м/с.

Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков

В Днепре также облачно. Температура ночью +12°, днем +22°.  Дождя не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно юго-западный, до 4.5 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура  ночью +7°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. 

Жителям Мариуполя на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +8°, днем +21°, ветер переменный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Краматорске в пятницу небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ветер юго-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

В Северодонецке также облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +21°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, до 2.6 м/с.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
751 мм
4.3 м/с
2 %
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