В Чечне оползень оставил без жилья сотни человек
В результате схода оползней в трех населенных пунктах Веденского района Чечни повреждены 45 частных жилых домов, в которых проживали почти 300 человек.
Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики РФ.
"По уточненным данным, в населенных пунктах Ца-Ведено, Гуни и Марзой-Мохк повреждены 45 частных жилых домов", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, 284 человека, среди которых 115 детей, отселены в пункты временного размещения.
Ведутся работы по расчистке населенных пунктов, материальный ущерб подсчитывают комиссии. На месте ЧП работает оперативный штаб, специалисты которого координируют работу всех привлекаемых служб.
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