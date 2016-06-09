В Чечне оползень оставил без жилья сотни человек

В результате схода оползней в трех населенных пунктах Веденского района Чечни повреждены 45 частных жилых домов, в которых проживали почти 300 человек.

Оползень разрушил 45 домов. Иллюстрация / Скриншот

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики РФ.

"По уточненным данным, в населенных пунктах Ца-Ведено, Гуни и Марзой-Мохк повреждены 45 частных жилых домов", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, 284 человека, среди которых 115 детей, отселены в пункты временного размещения.

Ведутся работы по расчистке населенных пунктов, материальный ущерб подсчитывают комиссии. На месте ЧП работает оперативный штаб, специалисты которого координируют работу всех привлекаемых служб.