В Чечне оползень оставил без жилья сотни человек

18:18, 9 июня 2016
1192
0

В результате схода оползней в трех населенных пунктах Веденского района Чечни повреждены 45 частных жилых домов, в которых проживали почти 300 человек.

скриншот
Оползень разрушил 45 домов. Иллюстрация / Скриншот

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики РФ.

"По уточненным данным, в населенных пунктах Ца-Ведено, Гуни и Марзой-Мохк повреждены 45 частных жилых домов", — сказал собеседник агентства.

В Китае оползень похоронил заживо 6 человек

По его словам, 284 человека, среди которых 115 детей, отселены в пункты временного размещения. 

Ведутся работы по расчистке населенных пунктов, материальный ущерб подсчитывают комиссии. На месте ЧП работает оперативный штаб, специалисты которого координируют работу всех привлекаемых служб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
751 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей