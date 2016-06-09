В Финляндии из-за шторма выпал снег, обесточены тысячи домов (видео)

17:28, 9 июня 2016
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В Лапландии ночью выпал снег – столица региона Рованиеми покрылась 5-сантиметровым слоем снега. Сейчас ветры усиливаются в Центральной Финляндии. 

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В Финляндии выпал 5-сантиметровый слой снега / Скриншот

На северные регионы страны вчера вечером обрушился летний шторм, получивший название Salomo. Сильный ветер повалил деревья, без электричества остались свыше 10 тысяч домов. Число обесточенных хозяйств постоянно растет, сообщают в региональных энергетических компаниях.

Ущерб от шторма оказался, однако, меньше, чем опасались, передает yle.fi.

В Лапландии ночью шел снег. Утром в местечке Саариселкя на территории муниципалитета Инари измерили 8-сантиметровый слой снега, а в столице Лапландии Рованиеми ночью выпало 5 см снега.

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В настоящее время ветры усиливаются в Центральной Финляндии. По прогнозам, в течение дня шторм будет перемещаться к юго-востоку.

Из-за сильного ветра частично нарушено движение транспорта также в Южной Финляндии. Судоходная компания Linda Line отменила утренние рейсы между Хельсинки и Таллинном. Также утренние авиарейсы Finnair из Хельсинки в Коккола-Пиетарсаари отменены.

Как сообщал УНИАН, 1 июня сразу в нескольких российских городах - Сургуте, Новом Уренгое и Ноябрьске выпал снег.

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