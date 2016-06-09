В Финляндии из-за шторма выпал снег, обесточены тысячи домов (видео)
В Лапландии ночью выпал снег – столица региона Рованиеми покрылась 5-сантиметровым слоем снега. Сейчас ветры усиливаются в Центральной Финляндии.
На северные регионы страны вчера вечером обрушился летний шторм, получивший название Salomo. Сильный ветер повалил деревья, без электричества остались свыше 10 тысяч домов. Число обесточенных хозяйств постоянно растет, сообщают в региональных энергетических компаниях.
Ущерб от шторма оказался, однако, меньше, чем опасались, передает yle.fi.
В Лапландии ночью шел снег. Утром в местечке Саариселкя на территории муниципалитета Инари измерили 8-сантиметровый слой снега, а в столице Лапландии Рованиеми ночью выпало 5 см снега.
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В настоящее время ветры усиливаются в Центральной Финляндии. По прогнозам, в течение дня шторм будет перемещаться к юго-востоку.
Из-за сильного ветра частично нарушено движение транспорта также в Южной Финляндии. Судоходная компания Linda Line отменила утренние рейсы между Хельсинки и Таллинном. Также утренние авиарейсы Finnair из Хельсинки в Коккола-Пиетарсаари отменены.
Как сообщал УНИАН, 1 июня сразу в нескольких российских городах - Сургуте, Новом Уренгое и Ноябрьске выпал снег.
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