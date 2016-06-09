Испания изнывает от аномальной жары (фото)

В нескольких регионах Испании с самого утра температура поднимается почти до 40 градусов, хотя обычно в начале лета там намного прохладнее.

REUTERS

Днем температура достигает значений 42-43 градуса.

Власти просят местных жителей и туристов быть осторожнее, по возможности не выходить на солнце днем и пить больше воды.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура там будет только расти.