Испания изнывает от аномальной жары (фото)

12:05, 9 июня 2016
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В нескольких регионах Испании с самого утра температура поднимается почти до 40 градусов, хотя обычно в начале лета там намного прохладнее. 

REUTERS
REUTERS

Днем температура достигает значений 42-43 градуса.

Власти просят местных жителей и туристов быть осторожнее, по возможности не выходить на солнце днем и пить больше воды. 

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура там будет только расти.

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