В Брюсселе из-за ливневых дождей подтопило метро, подземные парковки и автотоннели

Шесть станций метро были подтоплены в Брюсселе из-за ливневых дождей, которые накрыли во вторник вечером бельгийскую столицу.

Из-за дождей в Брюсселе подтопило подземку / babayasin.livejournal.com

Об этом сообщил в среду телеканал RTBF. По его информации, уровень воды в вестибюлях отдельных станций достигал пяти - шести сантиметров, передает ТАСС.

"В результате обрушившихся на столицу гроз были затоплены вестибюли по меньшей мере шести станций брюссельского метро. Впрочем, инженерные системы станций смогли справиться с потоком воды, которая не дошла до перронов и путей, поэтому движение поездов продолжалось практически без сбоев", - сообщил телеканал.

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В Брюсселе также оказались залиты десятки подземных парковок и несколько автомобильных туннелей. Спасательные службы города получили несколько сотен вызовов в связи с затоплением цокольных этажей домов в четырех коммунах города.