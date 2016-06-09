В Брюсселе из-за ливневых дождей подтопило метро, подземные парковки и автотоннели
Шесть станций метро были подтоплены в Брюсселе из-за ливневых дождей, которые накрыли во вторник вечером бельгийскую столицу.
Об этом сообщил в среду телеканал RTBF. По его информации, уровень воды в вестибюлях отдельных станций достигал пяти - шести сантиметров, передает ТАСС.
"В результате обрушившихся на столицу гроз были затоплены вестибюли по меньшей мере шести станций брюссельского метро. Впрочем, инженерные системы станций смогли справиться с потоком воды, которая не дошла до перронов и путей, поэтому движение поездов продолжалось практически без сбоев", - сообщил телеканал.
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В Брюсселе также оказались залиты десятки подземных парковок и несколько автомобильных туннелей. Спасательные службы города получили несколько сотен вызовов в связи с затоплением цокольных этажей домов в четырех коммунах города.
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