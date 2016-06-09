Сегодня на украинских дорогах тепло и без осадков, в пятницу на многих направлениях - дожди

12:31, 9 июня 2016
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Сегодня украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, завтра на многих маршрутах ожидаются дожди и незначительное снижение температуры.

loginincorrect.livejournal.com
Завтра на многих дорогах пройдут дожди / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с проясненимя, температура +21°...+22°, без осадков. Завтра на этом маршруте немного похолодает и ожидаются дожди. Температура в пятницу +19°...+21°

Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков

На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность. На Закарпатье ожидаются дожди. Температура в дороге +21... +23. В пятницу водителей на этом маршруте будет ожидать похолодание до +19....+21 и возможны дожди.

На Мариупольском направлении также облачно, температура +20°...+24°. Завтра в Киевкой, Черкаской и Кировоградской областях возможны дожди, температура +19°...+23°.

На трассе Киев - Харьков сегодня немного облачно, но без осадков. Температура в дороге +20°...+22°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +19°...+20°.  

На дороге Киев - Черновцы сегодня облачно, в самих Черновцах ожидается дождь. Температура в дороге до +23. В пятницу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди и небольшое похолодание.

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