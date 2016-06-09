Сегодня на украинских дорогах тепло и без осадков, в пятницу на многих направлениях - дожди
Сегодня украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, завтра на многих маршрутах ожидаются дожди и незначительное снижение температуры.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с проясненимя, температура +21°...+22°, без осадков. Завтра на этом маршруте немного похолодает и ожидаются дожди. Температура в пятницу +19°...+21°
Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков
На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность. На Закарпатье ожидаются дожди. Температура в дороге +21... +23. В пятницу водителей на этом маршруте будет ожидать похолодание до +19....+21 и возможны дожди.
На Мариупольском направлении также облачно, температура +20°...+24°. Завтра в Киевкой, Черкаской и Кировоградской областях возможны дожди, температура +19°...+23°.
На трассе Киев - Харьков сегодня немного облачно, но без осадков. Температура в дороге +20°...+22°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +19°...+20°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня облачно, в самих Черновцах ожидается дождь. Температура в дороге до +23. В пятницу водителей на этом маршруте будут ожидать дожди и небольшое похолодание.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°