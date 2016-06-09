Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 9 июня, в Киеве ожидается немного облачная, но теплая погода.

Киевлянам на сегодня обещают малооблачную погоду / tov-tob.livejournal.com

В столице утром практически безоблачно, но днем небо затянут облака. Температура днем +22°.

По прогнозам синоптиков, к вечеру температура воздуха составит +18°. Осадков не обещают.

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Ветер юго-западный, до 4.4 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Солнце в столице взошло в 4:46, а зайдет в 21:07.