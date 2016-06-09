Четверг в Украине будет теплым, до +24° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 9 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода, но местами пройдут дожди. По всей территории ожидается потепление, днем до +19°... +24°.
В столице сегодня будет практически безоблачно, днем +22°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с., атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Во Львове 9 июня также пасмурно с прояснениями и небольшой дождь, днем +22°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
В четверг в Украину придет потепление, на западе ожидаются дожди (карта)
В Луцке сегодня ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура днем +22°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Виннице в четверг пасмурно и сплошная облачность. Температура днем +22°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 3.8 м/с.
Одесситам на сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, температура днем +21°, ветер переменный, до 4.6 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
В Харькове в четверг ожидается сплошная облачность, температура +20°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, до 2.7 м/с.
Завтра в столице потеплеет, температура до +21°
В Днепре также пасмурно и сплошная облачность. Температура днем +20°. Дождь не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 2 м/с.
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем +19°. Ветер преимущественно восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +19°, ветер переменный, до 2.5 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Краматорске сегодня пасмурно, днем +19°, ветер юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Северодонецке также облачно. Температура днем +19°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, до 1.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°