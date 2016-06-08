На украинских дорогах ожидается теплая, но облачная погода, на западе возможны дожди

15:07, 8 июня 2016
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Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, на западных направлениях завтра ожидаются дожди.

loginincorrect.livejournal.com
На украинских дорогах сегодня и завтра облачно / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с проясненимя, температура +23°...+24°, без осадков. Завтра на этом маршруте немного похолодает, до +21°. Без осадков.

На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность. На Закарпатье ожидаются дожди. Температура в дороге +23... +25. В четверг водителей на этом маршруте будет ожидать похолодание до +21 и дожди.

В четверг в Украину придет потепление, на западе ожидаются дожди (карта)

На Мариупольском направлении малооблачно, температура +22°...+25°, без осадков. Завтра небо немного затянут облака, +22°...+24°, сухо.

На трассе Киев - Харьков малооблачно и без осадков. Температура в дороге +21°...+22°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать облачная погода с прояснениями, температура +20°...+22°.  

На этой неделе в Украине немного похолодает

На трассе Киев - Черновцы сегодня облачно и жарко. Температура в дороге до +25. В четверг водителей на этом маршруте будет ожидать небольшое похолодание, в Черновцах возможен дождь.

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