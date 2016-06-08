На украинских дорогах ожидается теплая, но облачная погода, на западе возможны дожди
Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода с прояснениями, на западных направлениях завтра ожидаются дожди.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня облачно с проясненимя, температура +23°...+24°, без осадков. Завтра на этом маршруте немного похолодает, до +21°. Без осадков.
На трассе Киев - Ужгород сегодня также переменная облачность. На Закарпатье ожидаются дожди. Температура в дороге +23... +25. В четверг водителей на этом маршруте будет ожидать похолодание до +21 и дожди.
В четверг в Украину придет потепление, на западе ожидаются дожди (карта)
На Мариупольском направлении малооблачно, температура +22°...+25°, без осадков. Завтра небо немного затянут облака, +22°...+24°, сухо.
На трассе Киев - Харьков малооблачно и без осадков. Температура в дороге +21°...+22°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать облачная погода с прояснениями, температура +20°...+22°.
На этой неделе в Украине немного похолодает
На трассе Киев - Черновцы сегодня облачно и жарко. Температура в дороге до +25. В четверг водителей на этом маршруте будет ожидать небольшое похолодание, в Черновцах возможен дождь.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°