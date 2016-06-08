Завтра в столице потеплеет, температура до +21°

18:55, 8 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 9 июня, в Киеве ожидается пасмурная, но теплая погода.

Завтра в столице пасмурно / lifekiev.com
Завтра в столице будет пасмурно, но тепло  / lifekiev.com

В столице завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +21°.

Вечером небо немного прояснится, ожидаемая температура +18°. Осадков не обещают.

В четверг в Украину придет потепление, на западе ожидаются дожди (карта)

Ветер юго-западный, до 4.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Солнце в столице завтра взойдет в 4:46, а зайдет в 21:07.

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