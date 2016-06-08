В четверг в Украину придет потепление, на западе ожидаются дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 9 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода с прояснениями. По всей территории немного потеплеет, ночью +8°... + 12°, днем +19°... + 24°. В западных областях местами ожидаются дожди.

Озеро Синевир в Карпатах / ua-travels.livejournal.com

В столице завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +21°. Ветер юго-западный, до 4.3 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове 9 июня также пасмурно с прояснениями и небольшой дождь, ночью +10, днем +21°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

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В Луцке завтра ожидается похожая погода, но ожидается ливень. Температура ночью +9°, днем +22°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

Погода в Украине 9 июня / УНИАН

В Виннице в четверг пасмурно. Температура ночью +11°, днем +22°. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Ветер юго-западный, до 3.8 м/с.

Одесситам на завтра обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°, ветер переменный, до 4.6 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Харькове в четверг ожидается сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +20°. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, до 2.7 м/с.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +19°. Дождь не ожидается. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер преимущественно южный, до 3.8 м/с.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем +20°. Ветер преимущественно восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

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Жителям Мариуполя на завтра обещают практически ясную погоду, температура ночью +7°, днем +19°, ветер переменный, до 2.2 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Краматорске завтра пасмурно, ночью +7°, днем +19°, ветер западный, до 2.4 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +19°. Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Ветер преимущественно западный, до 2 м/с.

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