По Гамбургу прошелся торнадо: в городе сорваны крыши и повалены деревья (фото, видео)
Жителей Гамбурга шокировал торнадо, который во вторник пронесся по городу.
Спасательные службы во вторник объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма и торнадо, задействовав более половины имеющихся работников противопожарной службы в Гамбурге, сообщает The Local.
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"Бесчисленное множество крыш улетело, затоплены подвалы. Более 1000 пожарных и технических помощников исполняют служебные обязанности", сказал представитель пожарной службы.
Местные жители рассказывают, что видели дождь и град размером с шар для настольного тенниса, после чего вечером в восточной части Гамбурга возник торнадо.
"Крыльцо начал грохотать, крыша улетела и яблоня упала прямо на садовый домик," - расказывает о торнадо очевидец Николь Греве.
Как сообщает издание, торнадо длилось всего пять-шесть минут, но этого было достаточно, чтобы перепугать местных жителей и нанести значительный материальный ущерб.
"Шум испугал людей, это было как в кино", - сказал другой житель.
В то же время, немецкая служба погоды предупреждает о дальнейшей суровой погоде на юге Германии. Эта часть страны на прошлой неделе пострадала от сильных штормов и наводнений, в результате которых погибли одиннадцать человек.
☁⚡☔ Yesterday severe storms and smaller tornado in #Hamburg. pic.twitter.com/oiCUE6aICG— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 8, 2016
Pretty impressive video from Hamburg #Germany, where a #tornado moved through this afternoon. Video: @radiomedien pic.twitter.com/Iz4DDxsNe2— Zach Sharpe (@StormchaserZach) June 7, 2016
Tornado and damage in Hamburg, Germany this afternoon! Report via Maycol Checchinato. pic.twitter.com/EkOXHoM9PL— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 7, 2016
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