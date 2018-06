По Гамбургу прошелся торнадо: в городе сорваны крыши и повалены деревья (фото, видео)

Спасательные службы во вторник объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма и торнадо, задействовав более половины имеющихся работников противопожарной службы в Гамбурге, сообщает The Local.

"Бесчисленное множество крыш улетело, затоплены подвалы. Более 1000 пожарных и технических помощников исполняют служебные обязанности", сказал представитель пожарной службы.

Местные жители рассказывают, что видели дождь и град размером с шар для настольного тенниса, после чего вечером в восточной части Гамбурга возник торнадо.

"Крыльцо начал грохотать, крыша улетела и яблоня упала прямо на садовый домик," - расказывает о торнадо очевидец Николь Греве.

Как сообщает издание, торнадо длилось всего пять-шесть минут, но этого было достаточно, чтобы перепугать местных жителей и нанести значительный материальный ущерб.

"Шум испугал людей, это было как в кино", - сказал другой житель.

В то же время, немецкая служба погоды предупреждает о дальнейшей суровой погоде на юге Германии. Эта часть страны на прошлой неделе пострадала от сильных штормов и наводнений, в результате которых погибли одиннадцать человек.

☁⚡☔ Yesterday severe storms and smaller tornado in #Hamburg . pic.twitter.com/oiCUE6aICG

Pretty impressive video from Hamburg #Germany, where a #tornado moved through this afternoon. Video: @radiomedien pic.twitter.com/Iz4DDxsNe2