В Великобритании из-за молний серьезно пострадали двое детей

10:43, 8 июня 2016
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Три человека серьезно пострадали из-за молний во время гроз и проливных дождей, которые вызвали разрушения наводнения в Великобритании.

REUTERS
REUTERS

Как сообщает AP, в Лисбурне в Северной Ирландии мужчина и 5-летний мальчик находятся в тяжелом состоянии.

На юге Лондона из-за проливных дождей затопило автомобили (фото)

Также 7-летняя девочка получила серьезные повреждения из-за удара молнии, который произошел во время спортивного мероприятия.

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