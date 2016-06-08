В Великобритании из-за молний серьезно пострадали двое детей

Три человека серьезно пострадали из-за молний во время гроз и проливных дождей, которые вызвали разрушения наводнения в Великобритании.

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Как сообщает AP, в Лисбурне в Северной Ирландии мужчина и 5-летний мальчик находятся в тяжелом состоянии.

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Также 7-летняя девочка получила серьезные повреждения из-за удара молнии, который произошел во время спортивного мероприятия.