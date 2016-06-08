На юге Лондона из-за проливных дождей затопило автомобили (фото)

09:32, 8 июня 2016
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На юге Лондона проливные дожди вызвали подтопления, из-за чего многие водители были вынуждены бросить свои автомобили в воде.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает metro.co.uk.

"Все началось с маленького дождя. Очевидно, автомобили пытались проехать под мостом, и вдруг началось что-то, похожее на конец света. Автомобили попали в ловушку, люди начали выбираться наружу", - рассказал изданию очевидец Пол Джолли.

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Лондонская пожарная бригада подтвердила несколько сообщений об инцидентах на юге Лондона.

"Мы выехали на ряд вызовов, связанных с внезапным наводнением и ударом молнии, в Уоллингтоне, Митчеме и Кройдоне", - заявил представитель бригады.

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