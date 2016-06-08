Среда в столице будет прохладной, но без дождя

08:53, 8 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 8 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. 

ourgreenworld.ru
В Киеве сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

Осадков не ожидается. Температура днем +17°, вечером +15°. Ветер переменный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

В Украине сегодня малооблачно и до +22°, местами пройдут дожди (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:47, а закатится в 21:07.

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